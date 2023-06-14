Постпреды ЕС обсудили новый пакет санкций против России

Как рассказал источник, на сегодняшнем заседании представители стран обсудили 11-й пакет санкций. Планируется, что он будет сформирован к концу июня и наложит новые экономические запреты, а также ограничения на некоторых отдельных жителей России. Обсуждение вышло кратким и не стало финальным, дискуссия продолжится на следующей неделе.

Ожидается, что новый пакет лишит Россию способов обойти прошлые ограничения. При изначальных обсуждениях звучало предложение ввести меры против стран и компаний, которые помогают России обойти уже существующие ограничения, но его раскритиковали внутри ЕС. На сегодняшний день известно, что в очередной пакет санкций не войдут российские алмазы и атомная сфера.