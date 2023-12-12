Пострадавшую Наталью Штурм выкинули из машины во дворе дома

Исполнительница повздорила с мужчиной, который припарковывал свой автомобиль во дворе дома. Водитель едва не наехал на нее, что и могло стать причиной ссоры. Как пишет издание «Утро.ру» со ссылкой на соцсети, Штурм пыталась вызвать полицию, но в итоге ей потребовалась помочь врачей.

Звезда не придумала ничего лучше, чем сесть в салон в незнакомую машину и попытаться вызвать оттуда стражей порядка. Мужчине поведение Штурм не понравилось, он не попытался помочь и не извинился, а вышвырнул ее из своего автомобиля. В результате артистка упала на асфальт и ударилась головой, получив гематому. Полагают, что у Штурм сотрясение мозга.

Бригада скорой помощи прибыла на место и помогла исполнительнице, но она отказалась ложиться в больницу.