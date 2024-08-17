Потерявшихся домашних животных в Подмосковье можно будет отыскать с помощью ИИ

Российская компания NtechLab в тестовом режиме запускает сервис, которой поможет хозяевам отыскать потерявшихся домашних животных в Московской области.

Примечательно, что в сервис, функционирующий при поддержке искусственного интеллекта, необходимо будет загрузить фото и примерное место и время пропажи.

Помимо этого, будет создаваться база как всех потерянных, так и найденных питомцев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что за неделю в Подмосковье из Курской области приехали более 900 человек, в том числе 681 ребенок.