«Потолок упал прямо на кровать». Что случилось в доме на Володарского в Соликамске?

В Соликамске произошел инцидент, едва не закончившийся человеческими жертвами. В одном из многоквартирных домов на улице Володарского обрушились межэтажные перекрытия. Обломки потолка обрушились прямиком на кровать, однако в момент происшествия в комнате никого не было, что и спасло людей от серьезных травм.

В связи с чрезвычайной ситуацией всех собственников квартир в здании были вынуждены эвакуировать. Им официально запретили возвращаться в свои жилища до выяснения всех обстоятельств. На время решения вопроса о расселении людям не предоставили альтернативного жилья, поэтому им пришлось самостоятельно искать приют у родственников.

Примечательно, что постройка, где случилось обрушение, была возведена еще в середине прошлого века, в 1950-х годах, однако формального статуса аварийного дома она не имела. Инцидент получил широкий резонанс — к расследованию подключился центральный аппарат Следственного комитета РФ. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело, а глава ведомства Александр Бастрыкин взял ход процессуальной проверки под личный контроль.

