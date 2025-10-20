Потомок Наполеона переживает потерю фамильных реликвий после ограбления Лувра

После дерзкого ограбления Лувра потомок Наполеона принц Иоахим Мюрат выразил глубокое сожаление по поводу утраты фамильных реликвий, включая изумрудный гарнитур и корону императрицы Евгении. Об этом сообщает « Царьград » со ссылкой на El Mundo.

В результате преступления в Лувре были похищены несколько ценных предметов из наследства семьи Бонапартов. Среди украденного оказались две тиары королев из Орлеанской династии и часть изумрудного гарнитура, подаренного Наполеоном I Марии-Луизе Австрийской в 1810 году. Корона императрицы Евгении была повреждена при бегстве преступников и впоследствии возвращена в музей.

Принц Иоахим Мюрат, возглавляющий одну из ветвей Бонапартов, охарактеризовал произошедшее как «личную боль» и подчеркнул, что утрата фамильных реликвий является частью национальной истории, которую пытаются похитить. Он выразил поддержку действиям французской полиции и призвал власти сделать все возможное для задержания преступников и возврата украденных ценностей.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что злоумышленники проникли в здание музея с помощью строительной автолестницы со стороны набережной Сены, где ведутся ремонтные работы. По его данным, кража была тщательно спланирована и использовалась непривычная для таких преступлений точка доступа.

Иоахим Карлос Наполеон Мюрат, наследник и сын Иоахима Луиса Наполеона Мюрата, носит титул принца Понтекорво и является восьмым принцем Мюрата, возглавляющим эту ветвь семьи Бонапартов. Его предки происходят от младшей сестры Наполеона I, Каролины Бонапарт, супруги знаменитого Иоахима Мюрата, генерала и короля Неаполя.

Ранее сообщалось, что после ограбления в Лурве посетители пытались выбраться через стеклянные двери.