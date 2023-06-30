Потребность россиян в подработке выросла до максимума за последние 8 лет

Эксперты ресурса HeadHunter провели опрос, по результатам которого выяснили, что уровень востребованности подработки у россиян вырос до максимума за последние 8 лет. Эксперты проводят подобное исследование каждый квартал с 2015 года.

Во втором квартале 2023 года показатель «успешного трудоустройства» у россиян на 2%. Показатель готовности снизить зарплатные ожидания возрос вместе с индексом критичности нужды в трудоустройстве.

Эксперты отметили, что настроения соискателей стали немного лучше. Уровень сложности поиска работы, судя по опросу, остался прежним. Индекс стабильности упал в 2 раза.

По результатам исследования, страх перед увольнением меньше всего ощущают соискатели из Северо-Западного округа, а больше всего – в Москве и области. Медики реже увольнения. Больше всех обеспокоены сотрудники сферы закупок и высшего менеджмента.

Эксперт Александр Широв отметил, что уровень «текучки» остается невысоким. Он также отметил, что дефицит работников и увеличение зарплат создало завышенные зарплатные ожидания у соискателей.

Недавно Росстат сообщал, что рост зарплат с учетом коррекции на инфляцию достиг рекорда за последние 5 лет, составив 10,4% по отношению к прошлому году.

Накануне Росстат сообщил, что рост реальных зарплат россиян – т. е. скорректированных на инфляцию – в апреле достиг рекорда за пять лет и составил 10,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Уровень безработицы в стране остается рекордно низким – всего 3,2%.