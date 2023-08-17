Потушенный пожар на ледовом дворце в Екатеринбурге обошелся без жертв

Пожар на строящемся ледовом дворце в Екатеринбурге был потушен, эвакуация прошла успешно

Пожар, возникший на строящемся ледовом дворце в Екатеринбурге, был потушен спасателями, как сообщили местные власти. По предварительным данным, он начался на шестом этаже здания, где горели лакокрасочные материалы и утеплитель.

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа», в момент возникновения пожара на объекте находилось примерно 200 человек, включая строителей и рабочих. Все они эвакуировались самостоятельно до приезда специалистов. Благодаря их быстрой и организованной работе удалось обойтись без жертв.

В результате совместных усилий спасателей огонь был полностью потушен. Однако это в очередной раз напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности для предотвращения возгораний на строительных объектах.