Потушенный пожар на ледовом дворце в Екатеринбурге обошелся без жертв
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Пожар на строящемся ледовом дворце в Екатеринбурге был потушен, эвакуация прошла успешно
Пожар, возникший на строящемся ледовом дворце в Екатеринбурге, был потушен спасателями, как сообщили местные власти. По предварительным данным, он начался на шестом этаже здания, где горели лакокрасочные материалы и утеплитель.
Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа», в момент возникновения пожара на объекте находилось примерно 200 человек, включая строителей и рабочих. Все они эвакуировались самостоятельно до приезда специалистов. Благодаря их быстрой и организованной работе удалось обойтись без жертв.
В результате совместных усилий спасателей огонь был полностью потушен. Однако это в очередной раз напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности для предотвращения возгораний на строительных объектах.