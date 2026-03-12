Повар на семью: как житель Бронниц зарабатывает по 150 тыс. на чужой кухне

Современные хозяйки все чаще вспоминают лозунги столетней давности: долой кухонное рабство! Готовка на семью из пяти человек отнимает часы жизни, которые хочется потратить на работу, спорт или просто отдых. Те, кому позволяет бюджет, находят выход в найме домашнего повара. Чтобы знал предпочтения всех членов семьи, учитывал особенности питания и, главное, готовил честно и вкусно. Корреспонденты REGIONS разобрались в тренде на примере подмосковных Бронниц, где повар Илья Громов превратил любовь к кулинарии в прибыльный бизнес с доходом 150 тысяч рублей в месяц.

Все началось с объявления. Жительница Бронниц Александра, работница банка, мать троих сыновей и жена, опубликовала на сайте по подбору домашнего персонала вакансию: требовался повар на семью. Задачи — готовить обеды и ужины, объем работы — на пятерых, оплата — 5 тысяч рублей за выход. Кандидатов оказалось много, но женщина сразу отсеяла всех женщин.

«Кандидатов откликнулось довольно много. Женщин я, прошу прощения, сразу отмела — просто я очень ревнива, и сразу понимала, что не смогу принять на своей кухне даже воображаемую соперницу!», — отметила бронничанка.

Выбор пал на Илью — выпускника Раменского колледжа, который вел кулинарные мастер-классы и работал в столовой. Молодой человек хотел перемен. Назначили испытательный срок — месяц. И работа закипела. Правда, не без ошибок. В первый же день повар приготовил том ям в количестве, явно превышающем потребности семьи. Оказалось, острый тайский суп едят только двое, остальные закатывают глаза при виде «куриного бульона с лемонграссом и тонной чили».

На следующий день случился новый прокол: хозяйка усомнилась, стоит ли готовить тирамису на детский день рождения, Илья вычеркнул десерт из списка, а гости его ждали. Пришлось краснеть. С тех пор железное правило: любую мелочь уточнять.

За пару месяцев Александра поняла: ей достался бриллиант. Илья не только готовит, но и моет посуду, даже если тарелки оставлены с прошлого раза, убирает беспорядок на кухне, приносит с собой инвентарь и специи, если чего-то не хватает.

«Если у нас на кухне нет необходимого инвентаря, он приносит его с собой. Точно так же и с приправами и какими-то мелочами. Есть повара, которые считают буквально каждую вымытую чашку, каждую щепотку имбиря, — а тут человек явно нацелен на дело и не крохоборствовует!», — отметила она.

Меню придумывают вместе. Александра опрашивает домочадцев, а если идей нет, Илья предлагает свои варианты. Примерный рацион на три дня выглядит так: суп, два вторых блюда, салат и десерт. Завтраки семья продолжает готовить сама — яичница, бутерброды, мюсли. Праздничные сеты и детские дни рождения обсуждают заранее.

График работы определили опытным путем. Поначалу еды то не хватало, то, наоборот, оставалось слишком много. Сошлись на том, что повар приходит каждые три дня. Чтобы накормить пятерых на три дня вперед, профессионалу нужно максимум три с половиной часа. Закупку продуктов тоже делегировали: Илья сам ездит в магазины, привозит чеки, ему оплачивают и работу курьера.

Стоимость одного выхода — 5 тысяч рублей. Плюс бонусом — сарафанное радио. Подруги Александры, наслушавшись восторгов, тоже пригласили Илью в свои семьи. Теперь за примерно 30 смен в месяц молодой повар зарабатывает 150 тысяч рублей, исправно платя налоги как самозанятый. В планах у «молодого ножа» — новые амбициозные проекты. А семьи в Бронницах продолжают есть вкусную домашнюю еду, не тратя время на стояние у плиты.

