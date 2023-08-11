Поврежденный морским дроном танкер «Сиг» доставили к месту ремонта

Как рассказала морспасслужба, на подходе к Керченскому проливу танкер «Сиг» стал объектом атаки надводного дрона. Судно получило пробоину в правом борту, но при этом смог остаться на плаву. Загрязнения окружающей среды также не произошло. Поврежденное судно транспортировали в порт Асай, где начнется его ремонт.

Спасатели сообщили, что в танк АС 82 собрали нефтеводяную эмульсию и замазученную теплоизоляционную обшивку. Также специалисты остановили распространение загрязнение за пределами судна.