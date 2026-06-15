Повышали температуру в салоне, чтобы пассажиры засыпали: в Петербурге осудили банду таксистов-грабителей

В Петербурге суд вынес приговор группе ночных таксистов, которые под видом перевозок грабили пассажиров. Об этом « Ленте.ру » сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Фигуранты признаны виновными по статьям «Кража» и «Грабеж» УК РФ.

Как установил суд, в августе 2020 года Манучехр Исроилов организовал и возглавил преступную группу, в которую вошли шесть его знакомых. В период с августа 2020 года по сентябрь 2022 года они ночью выслеживали сильно пьяных граждан и под видом такси предлагали довезти их до места назначения. В салоне злоумышленники специально повышали температуру, чтобы пассажиры засыпали, после чего похищали их имущество. Если усыпить не удавалось, они помогали пострадавшим выйти из машины и в этот момент грабили.

Также у одного гражданина, уснувшего на клумбе возле ночного бара, похитили телефон, лежавший на асфальте. При совершении одного из преступлений потерпевший проснулся от того, что Исроилов обыскивал его карманы, и сделал замечание. В ответ злоумышленник нанес мужчине удары по телу. Кроме того, под руководством Исроилова были совершены кражи из магазинов одежды. Из одного из них похитили мужскую куртку, два джемпера, свитер, женскую шапку и 27 джинсовых брюк на сумму более 129 тысяч рублей.

Суд приговорил четверых к лишению свободы на сроки от 5,5 до 9,5 года в колониях общего и строгого режима. Двое приговорены к принудительным работам на сроки три и четыре года с удержанием пяти процентов из заработной платы.