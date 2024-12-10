Пожар на Коптевском рынке в Москве локализовали на 400 «квадратах»

Огнеборцы создали условия для полной ликвидации пожара на Коптевском рынке, расположенном на севере Москвы. Сотрудники МЧС не допустили распространения огня на соседние постройки и приступают к проливке павильонов.

Крыши торговых рядов Коптевского рынка загорелись утром 10 декабря. Пламя распространилось минимум на пять построек, от которых шел густой черный дым, видный почти из любой точки района. Изначально пожар возник на 40 кв. м, но позже в МЧС сообщили, что площадь увеличилась до 400 кв. м.

Прокуратура Москвы выясняет подробности произошедшего, в том числе устанавливают и точную причину возгорания торговой зоны. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как отмечает РИА Новости, из-за инцидента водителям следует выбирать маршруты для объезда маршрута от Старокоптевского переулка до Коптевской улицы. После полной ликвидации пожара и отъезда спецтехники дороги вновь откроют для проезда.

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