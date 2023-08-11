Пожар на складе в подмосковном Одинцове локализован
Фото: [пресс-служба прокуратуры Московской области]
В Одинцове Московской области спасателям удалось локализовать пожар на площади в 2 тыс. кв. м.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МЧС по региону. Там отметили , что с возгоранием боролись сразу несколько пожарных расчетов.
«В 23:53 огонь локализован на площади 2 тыс. кв. м», — отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что в городе Одинцово Московской области произошло возгорание на складе. Информации о пострадавших не приводится.