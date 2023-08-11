Пожар на складе в подмосковном Одинцове локализован

В Одинцове Московской области спасателям удалось локализовать пожар на площади в 2 тыс. кв. м.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МЧС по региону. Там отметили , что с возгоранием боролись сразу несколько пожарных расчетов.

«В 23:53 огонь локализован на площади 2 тыс. кв. м», — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в городе Одинцово Московской области произошло возгорание на складе. Информации о пострадавших не приводится.