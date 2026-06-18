Пожар в ТЦ Белая дача 18 июня 2026: последствия атаки БПЛА, сколько дронов сбито, что известно сейчас

В торговом центре «Белая Дача» в Подмосковье произошло возгорание после падения обломков беспилотника. Пожар на кровле был оперативно потушен, пострадавших нет.

В торговом центре «Белая Дача» в Подмосковье ликвидирован пожар, возникший после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

Возгорание произошло на кровле здания

По данным МЧС, обломки беспилотника попали на крышу торгового центра, что привело к возгоранию кровли. Площадь пожара составила около 25 квадратных метров.

Оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения быстро локализовали и полностью ликвидировали огонь, не допустив его дальнейшего распространения.

На месте работали экстренные службы

Для тушения возгорания было привлечено 20 человек личного состава и 6 единиц специализированной техники. Спасательные службы действовали в штатном режиме и в короткие сроки справились с ситуацией.