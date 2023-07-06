Пожар в здании рядом с рестораном «Пушкинъ» ликвидирован

РИА Новости сообщили о том, что пожара в самом ресторане «Кафе Пушкинъ» не было, горело здание рядом.

Напомним, что пожар начался вечером четверга, 6 июля. В доме №26 на Тверском бульваре загорелась крыша трехэтажного здания, и за довольно пожарным короткое время удалось полностью ликвидировать пожар.

Также, по официальным данным, площадь возгорания составила не больше 40 квадратных метров. В этом здании находятся рестораны «Шануар» и «Турандот», а также «Кафе Пушкинъ». Пострадавших нет.