Пожилую австралийку забыли на необитаемом острове во время круиза: она умерла

Пожилую австралийскую туристку забыли на необитаемом острове во время круиза стоимостью $80 тыс., пишет Daily Mail. Инцидент произошел на первом этапе 60-дневного морского путешествия, когда лайнер вышел из Кэрнса и остановился у острова Лизард для экскурсий.

Женщина, путешествовавшая в одиночку, участвовала в пешей экскурсии на вершину Cook’s Look. На обратном пути она отстала от группы и заблудилась. Тем временем остальные участники похода вернулись на судно, и корабль отплыл, не заметив отсутствия пассажирки.

Пропажу обнаружили только вечером, спустя несколько часов после отплытия лайнера. Ночью началась масштабная поисковая операция — вертолет обследовал остров, а члены экипажа с факелами искали пропавшую до трех часов ночи.

Несмотря на активные поиски, на следующий день тело путешественницы обнаружили на склоне горы.

Пассажиры выразили недоумение случившимся. Одна из них отметила, что корабль покинул остров необычно быстро.

Эксперты круизной индустрии также удивились произошедшему инциденту, указав, что современные лайнеры используют электронные системы учета пассажиров, которые должны предотвращать подобные инциденты.

Специалист Адриан Тассон подчеркнул, что трудно понять, как отсутствие человека могло остаться незамеченным при такой развитой системе контроля.

