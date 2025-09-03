PP, РСТ и EAC: родителям объяснили, как отличить опасные канцтовары за 30 секунд
Роспотребнадзор МО расшифровал маркировки безопасности на канцтоварах для детей
Фото: [unsplash.com]
Заместитель начальника Ногинского территориального отдела Роспотребнадзора Ксения Ицкова в беседе с REGIONS раскрыла ключевые критерии выбора безопасных товаров для детей.
Пластиковые изделия должны быть изготовлены из полипропилена, в то время как ластики рекомендуется выбирать из натурального каучука, а краски — исключительно на водной основе с четкой пометкой «нетоксично». Клей ПВА должен содержать указание на возможность использования детьми.
Обязательными для всех школьных принадлежностей являются знак соответствия «РСТ», возрастная маркировка не выше «6+» и экологические сертификаты EAC и FSC. Эти обозначения гарантируют, что продукция прошла необходимые проверки и не содержит опасных химических веществ.
Маркировки, на которые эксперт советует обращать внимание при выборе канцтоваров:
- PP (полипропилен) — для пластиковых линеек и изделий.
- «Нетоксично» — для красок на водной основе.
- «РСТ» — знак соответствия техническим регламентам.
- «6+» — возрастная маркировка (или другая, соответствующая возрасту ребенка).
- EAC — знак евразийского соответствия.
- FSC — экологический сертификат на изделия из древесины или бумаги.
- Надпись о возможности использования детьми — для клея ПВА.
Правильный выбор канцелярских товаров напрямую влияет на безопасность детей в процессе обучения. Внимательное изучение маркировки перед покупкой занимает не более минуты, но обеспечивает защиту здоровья школьников от потенциально опасных материалов.
