PP, РСТ и EAC: родителям объяснили, как отличить опасные канцтовары за 30 секунд

Заместитель начальника Ногинского территориального отдела Роспотребнадзора Ксения Ицкова в беседе с REGIONS раскрыла ключевые критерии выбора безопасных товаров для детей.

Пластиковые изделия должны быть изготовлены из полипропилена, в то время как ластики рекомендуется выбирать из натурального каучука, а краски — исключительно на водной основе с четкой пометкой «нетоксично». Клей ПВА должен содержать указание на возможность использования детьми.

Обязательными для всех школьных принадлежностей являются знак соответствия «РСТ», возрастная маркировка не выше «6+» и экологические сертификаты EAC и FSC. Эти обозначения гарантируют, что продукция прошла необходимые проверки и не содержит опасных химических веществ.

Маркировки, на которые эксперт советует обращать внимание при выборе канцтоваров:

PP (полипропилен) — для пластиковых линеек и изделий.

«Нетоксично» — для красок на водной основе.

«РСТ» — знак соответствия техническим регламентам.

«6+» — возрастная маркировка (или другая, соответствующая возрасту ребенка).

EAC — знак евразийского соответствия.

FSC — экологический сертификат на изделия из древесины или бумаги.

Надпись о возможности использования детьми — для клея ПВА.

Правильный выбор канцелярских товаров напрямую влияет на безопасность детей в процессе обучения. Внимательное изучение маркировки перед покупкой занимает не более минуты, но обеспечивает защиту здоровья школьников от потенциально опасных материалов.

