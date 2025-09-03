Семейный психолог объяснила, как помочь ребенку с дислексией

Семейный психолог Наталья Наумова в беседе с корреспондентом REGIONS рассказала , что использование систематических методик окажет положительное воздействие на ребенка с дислексией.

Эксперт уверена, что родители и учителя должны работать совместно. Рекомендовано выбирать методики, которые ориентированы на развитие фонологического понимания и наглядной связи между звуками и буквами. При первых признаках дислексии родителям стоит как можно раньше обратиться к специалисту.

Эксперт рассказала, что занятия с детьми должны быть непродолжительными. Достаточно от 10 до 20 минут. Важно одновременно задействовать слух, зрение, тактильные ощущения и движения. Для мотивации ребенка психолог рекомендует хвалить его за каждое самое небольшое достижение. Родителям стоит также провести беседу с учителем.

«Читайте вслух вместе каждый день, обсуждайте тексты и картинки. Хвалите ребенка за усилия, а не за идеальный результат. Играйте в игры на звуковой анализ, используйте карточки для составления слов и рифмовки. Аудиокниги, прослушиваемые параллельно с чтением текста, также помогут лучше усваивать материал», — добавила эксперт.

По информации эксперта, учителю можно предложить составить индивидуальный план обучения, попросить разрешить предоставлять больше времени для самостоятельных и контрольных работ. Успешная адаптация ребенка с дислексией зависит от поддержки, похвалы и внимания к прогрессу.

«Сотрудничество школьного педагога и логопеда обеспечит единый подход и улучшит результаты», — объяснила Наумова.

