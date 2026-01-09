Практический тест: раскрыто, будет ли работать мессенджер MAX без симки

Мессенджер MAX, стремительно набравший аудиторию в 50 миллионов пользователей, вызывает множество технических вопросов у новичков. Один из самых популярных — необходимость наличия SIM-карты для его работы. Как пишет Naavtotrasse, эксперты провели практическую проверку, чтобы дать однозначный ответ.

Ключевое правило, которое стоит усвоить: регистрация в сервисе без номера мобильного телефона невозможна. Система требует подтверждения через SMS-код, принимая только номера российских и белорусских операторов. Это обязательный первый шаг. При этом физическое наличие SIM-карты в конкретном устройстве не критично: код можно получить на одном телефоне, а ввести его при установке MAX на планшет или второй смартфон.

Однако после успешного создания аккаунта ситуация кардинально меняется. Для повседневного использования — отправки сообщений, звонков, чтения каналов и доступа ко встроенным сервисам — постоянное наличие SIM-карты в устройстве не требуется. MAX функционирует исключительно через интернет-соединение: Wi-Fi или мобильный трафик, активированный через eSIM или другую сим-карту.

Единственная ситуация, когда номер снова понадобится — это первичный вход на новом устройстве или после полной переустановки приложения. Система безопасности запросит повторное подтверждение для защиты аккаунта. Таким образом, SIM-карта выступает в роли цифрового ключа для первоначальной настройки и восстановления доступа, но не является «костылем» для ежедневной работы мессенджера.

Практическая польза от этого знания очевидна: можно смело использовать MAX на планшете Wi-Fi или на старом смартфоне без действующей сим-карты, предварительно зарегистрировав аккаунт с основного номера. Впрочем, по такому же принципу работают почти все мессенджеры.

Ранее сообщалось, что россиянам с кучей данных в MAX стали грозить мошенники.