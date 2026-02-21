Правила перевозки детей в такси могут изменить в России

Все такси в России следует оборудовать надувными бустерами с автоматической регулировкой под рост и вес ребенка. Такое предложение озвучил ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, отметив, что это позволит уравнять стоимость поездок для семей с детьми и обычных пассажиров.

По мнению Владислава Гриба, наличие универсальных удерживающих устройств в каждом автомобиле такси избавит родителей от необходимости заказывать отдельный «детский» тариф. Он считает, что перевозчики должны быть обязаны иметь такие бустеры вне зависимости от категории поездки, а стоимость проезда для семей не должна отличаться от стандартной.

Гриб обратил внимание на практические сложности: традиционные кресла и бустеры занимают место в багажнике, из-за чего пассажирам порой негде разместить чемоданы. Надувные модели компактнее и, по его словам, позволяют установить до трех устройств на заднем сиденье.

При этом он подчеркнул необходимость обязательных испытаний новых конструкций. Перед массовым внедрением бустеры должны пройти сертификацию и краш-тесты, чтобы подтвердить соответствие требованиям безопасности. Также предлагается рассмотреть альтернативные варианты удерживающих систем, особенно для многодетных семей.

В настоящее время в России разрешены четыре типа детских удерживающих устройств, подбираемых по возрасту, росту и весу ребенка. Использование тканевых адаптеров и накладок на ремни безопасности запрещено.

