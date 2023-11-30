Правительство Москвы пообещало снизить число иностранных трудовых мигрантов на территории столицы

Положение о постепенном снижении их количества прописано в стратегии развития города, утверждает Виталий Сучков.

Глава департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы заявил, что на данный момент Москве необходимы дополнительные трудовые ресурсы.

«Подавляющая часть иностранных граждан работает в отраслях, где есть существенный дефицит желания местных жителей трудоустраиваться на такие места», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Сучков привел примеры таких отраслей. К ним относятся строительство, ЖКХ и так далее. Но общим приоритетом властей является постепенное снижение количества задействованных иностранцев. Он добавил, что Москва является привлекательным для работы городом в глазах граждан из других российских регионов.