Правительство одобрило закон, запрещающий двойное наказание за одно ДТП

Водителей больше не будут наказывать дважды за одно и то же нарушение в ДТП с пострадавшими. Новую версию документа одобрил кабмин на заседании в четверг, 4 сентября, о чем также информирует «Коммерсант» . Этот законопроект передает право окончательного решения о наказании судам, исключая двойные штрафы.

Правительство России одобрило законопроект, который должен исключить возможность двойного наказания за одно и то же нарушение ПДД, приведшее к ДТП с пострадавшими. Поводом для разработки поправок стало решение Конституционного суда, который указал на противоречие Конституции существующей практике, когда водителя могли дважды наказать за одно и то же деяние, например, за непредоставление преимущества пешеходу и за причинение вреда его здоровью.

Согласно новым правилам, решения о том, какое наказание применять к водителю, будут принимать суды. После ДТП с пострадавшими ГИБДД будет направлять в суд протокол по статье о причинении вреда здоровью, а также все материалы о других нарушениях, связанных с аварией.

Суд сможет запрашивать дополнительные материалы у ГИБДД. Если выяснится, что водитель уже был привлечен к ответственности за другое нарушение, суд решит, какое из дел приостановить или отменить штраф, а какое продолжить рассматривать. На время рассмотрения дела сроки давности и уплаты штрафов будут приостановлены.

Ранее жительница Забайкалья получила условный срок за алиментные долги.