Правительство представило проект федерального бюджета на 2025-2027 годы

Правительство представило проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов для обсуждения в Госдуме.

В минувший вторник, 24 сентября, премьер-министр Михаил Мишустин и министр финансов Антон Силуанов ознакомили с данными документа. Ожидается, что доходы бюджета в 2025 году вырастут на 12%, достигнув 40,296 трлн руб.

Запланированные расходы составят 41,5 трлн руб. в 2025 году, 44 трлн руб. в 2026 году и 45,9 трлн руб. в 2027 году. По прогнозам, в течение всех трех лет федеральный бюджет будет исполнен с дефицитом. Как подчеркивал Мишустин, бюджет на ближайшие три года направлен на финансирование ключевых социальных программ и приоритетов.

Региональным властям будет выделено 3,3 трлн руб. на финансовую поддержку ежегодно. Важной задачей является помощь беременным женщинам и семьям с детьми.

Более 4 трлн руб. предусмотрено на ежемесячные пособия по уходу за детьми, свыше 1,7 трлн руб. на материнский капитал и 12 млрд руб. на субсидии для молодежи в сфере жилья. Также запланированы средства на поддержку демографических программ и образование.

Ранее сообщалось, что в Госдуму хотят внести законопроект, позволяющий передавать пенсионные баллы родителям.