В Госдуму хотят внести законопроект, позволяющий передавать пенсионные баллы родителям

На заседании в понедельник, 30 сентября, группа депутатов из ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого планирует представить в Государственную думу законопроект, который позволит детям передавать пенсионные баллы своим родителям, сообщил ТАСС.

Депутаты предлагают разрешить передачу не более двух пенсионных баллов в течение одного календарного года: по одному баллу каждому родителю или два балла единственному родителю. Целью увеличения баллов для родителей является улучшение их пенсий и качества жизни, как указано в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, законодатели отмечают, что для получения страховой пенсии по старости с 2025 года минимальный стаж работы должен составлять 15 лет, а индивидуальный пенсионный коэффициент — 30 баллов. В современных пенсионных условиях требуется дополнительная поддержка людей, выходящих на заслуженный отдых.

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