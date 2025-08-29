Правительство проиндексирует военные пенсии на 7,6% с 1 октября

С 1 октября 2025 года военные пенсии в России будут проиндексированы на 7,6%, об этом в интервью «Газеты.Ru» сообщил помощник депутата Государственной думы РФ, старший преподаватель Института международных экономических связей (ИМЭС) Илья Мосягин.

Он подчеркнул, что такое значение значительно превышает запланированные 4,5%. Таким образом, средний размер выплат увеличится до 46,26 тыс. руб. Ежемесячная прибавка составит 3,26 тыс. руб. — эта сумма эквивалентна стоимости базовой недельной продовольственной корзины.

По словам Мосягина, решение о повышенной индексации принято в ответ на инфляционную динамику и направлено на выполнение социальных обязательств перед военными пенсионерами.

Продуктовая корзина включает крупы, макароны, картофель, курицу, яйца, кисломолочные продукты, овощи (капуста, морковь, лук, свекла), фрукты (яблоки), хлеб, растительное масло, молоко, сахар, соль и чай.

Напомним, что в нынешних экономических условиях даже базовые продукты, такие как молоко, значительно подорожали. Именно поэтому индексация военных пенсий остается одним из ключевых инструментов социальной поддержки в условиях роста цен.

Ранее депутат Государственной думы РФ Алексей Говырин рассказал о росте пенсий в 2026 году.