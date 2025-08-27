На сколько увеличится пенсия в 2026? Стало известно о двух индексациях и секретных надбавках

В 2026 году страховые пенсии в России будут повышаться в два этапа — в феврале и апреле. Помимо этого, рост затронет пособия по инвалидности, по случаю потери кормильца и выплаты для граждан старше 80 лет.

Соответствующую информацию распространило информагентство ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина.

Как подчеркнул парламентарий, процедура индексации регламентирована на законодательном уровне федеральными законами и ежегодными постановлениями кабинета министров. Планируется, что с 1 февраля пенсии неработающих получателей будут скорректированы согласно уровню инфляции за предыдущий год, а с 1 апреля будет проведена дополнительная корректировка на основе показателей Социального фонда России.

По предварительным расчетам правительства, базовый показатель увеличения пенсий составит порядка 9%. Окончательная сумма выплаты для каждого гражданина будет сформирована с учетом индивидуальных надбавок: районного коэффициента, возраста (более 80 лет), наличия инвалидности, особого стажа («северного» или «сельского»), а также социальной доплаты до установленного прожиточного минимума.

