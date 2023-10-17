Правительство США не сумело назвать срок начала поставок гуманитарной помощи палестинцам

Белый дом хочет начать оказание помощи людям в беде как можно скорее, но он пока не может говорить о каких-то сроках.

Джон Кирби занимает пост координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности. Он не сумел ответить журналистам на вопрос, когда же в сектор Газа начнут отправляться гуманитарные грузы.

«Я не готов сегодняшним вечером обозначать сроки этого. Мы, безусловно, хотим, чтобы поставки начались как можно скорее», - заявил он.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен анонсировал, что его ведомство договорилось с Израилем, что они вместе будут оказывать помощь палестинцам.