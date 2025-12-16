«Право на молчание». Подросток, нанесший ножевые ранения учительнице в Петербурге, отказался от показаний

На первом же допросе 15-летний школьник, задержанный по подозрению в нанесении ножевых ранений учительнице, воспользовался конституционным правом не давать показания. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителей силовых структур.

Подозреваемого, госпитализированного после инцидента 15 декабря в школе на северо-востоке Петербурга, доставили на опрос вечером после выписки. Согласно полученной информации, подросток сразу же заявил о своем отказе отвечать на вопросы, процитировав 51-ю статью Основного закона. После медицинского освидетельствования, подтвердившего возможность его содержания под стражей, он был помещен в ИВС.

В то же время правоохранители взяли объяснения у самой потерпевшей. Учительница, ставшая жертвой нападения, сообщила следователям, что не имела с учеником предшествующих разногласий, а его действия были для нее совершенно спонтанными и необъяснимыми.

Ранее сообщалось о том, что у напавшего на учителя с ножом подростка шок, с ним работают психиатры.