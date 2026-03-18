Православная церковь чтит икону Божией Матери «Воспитание» 18 марта

В третью седмицу Великого поста, 18 марта, православная церковь чтит икону Божией Матери «Воспитание», пишет издание «Аргументы и Факты». Этот древний византийский образ издавна прославился на Руси чудесами, связанными с воспитанием детей.

На иконе Богородица изображена с Богомладенцем. Оригинал иконы был утрачен после разрушения Казанского собора, но чудотворные списки продолжают храниться в храмах и помогать верующим.

В этот день в храмах совершается Литургия Преждеосвященных Даров, звучат покаянные песнопения. Верующие приходят поклониться образу, приносят цветы и молятся. Просят о помощи в воспитании детей, об исцелении недугов, о защите от дурных влияний.

Дома в этот день ставят свечу или лампаду перед иконой, читают канон или молитву, готовят постные блюда и делятся ими с нуждающимися.

Церковные правила предписывают в этот день соблюдать строгость: нельзя вкушать скоромную пищу, предаваться мирским развлечениям, ссориться. Супругам надлежит воздерживаться от телесной близости. Главное — провести день в молитве, тишине и благоговейном почитании иконы.

В народе с этим днем связано множество поверий: нельзя ругать или бить детей — это может отразиться на их судьбе. Не выбрасывают детские вещи, а книги после заката убирают, чтобы не навлечь беспорядок в доме.

Не рекомендуется хвастаться успехами детей и начинать новые дела без молитвы перед иконой. По народным приметам, погода 18 марта предсказывает, каким будет предстоящее лето.

