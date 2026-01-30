Православные отмечают 30 января Собор трех святителей — в этот день важно проявлять ласку к детям

Этот праздник, символизирующий божественную мудрость и актуальные для нашего времени поучения, напоминает о важности семейных ценностей. В этот день верующим рекомендуется избегать конфликтов, сквернословия и тяжелых трудов, а вместо этого собраться за общим столом в кругу семьи.

Особое внимание в праздник следует уделять детям. Иванов подчеркнул, что в день трех святителей не нужно ругать детей, а стоит проявить к ним особую заботу и ласку.

История установления этого общего дня памяти глубоко поучительна. В XI веке среди верующих возникли горячие споры о том, кто из трех великих святителей важнее. Разрешился спор чудесным образом: все трое явились во сне епископу Иоанну Мавроподу и объявили, что они равны перед Господом. После этого был установлен общий день их памяти, который прекратил раздоры и стал ярким примером единства в многообразии.

Каждый из святителей является покровителем в своей области: Василий Великий — учительской мудрости и устроитель церковной жизни, Григорий Богослов — глубинного постижения веры, а Иоанн Златоуст — непревзойденного дара проповеди. Вместе они покровительствуют всем, кто жаждет знаний. В современную эпоху размытых ориентиров их пример служит важным духовным маяком.

Праздник тесно связан с народными традициями, ранее его называли Днем трех святителей-непрядильщиков. Также в этот день верующим напоминают, что крещенскую воду, освященную 19 января, можно употреблять для питья в течение всего года и использовать для освящения жилища или новых предметов.

Ранее сообщалось, что 30 января Церковь вспоминает преподобного Антония Великого, основателя монашеств.