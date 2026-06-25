Выяснилось, почему зумеры почти не переживают из-за звонков с неизвестных номеров

Молодые россияне реже испытывают тревогу из-за звонков с неизвестных номеров. Исследование показало, что представители поколения Z быстрее игнорируют нежелательные вызовы и легче адаптируются к подобным контактам. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса «МТС Секретарь».

Поколение Z продемонстрировало наибольшую устойчивость к звонкам с незнакомых номеров. Согласно результатам исследования, молодые люди значительно реже испытывают стресс при поступлении подобных вызовов по сравнению с представителями старших возрастных групп.

Молодежь меньше переживает из-за неизвестных номеров

Опрос показал, что в целом тревогу из-за звонков с незнакомых телефонов испытывают 40% россиян. Среди зумеров этот показатель заметно ниже и составляет 29%. У людей в возрасте от 27 до 65 лет уровень беспокойства оказался выше.

Большинство молодых респондентов предпочитают спокойно отклонять подозрительные вызовы или завершать разговор спустя несколько секунд после ответа.

Россияне все чаще игнорируют подозрительные звонки

Недоверие к неизвестным номерам остается высоким среди всех возрастных групп. Полностью игнорируют такие вызовы 32% участников опроса, еще 30% принимают решение в зависимости от ситуации. Постоянно отвечают на незнакомые звонки лишь 38% респондентов.

Особую настороженность вызывают рекламные предложения и навязчивые услуги. На такие вызовы не реагируют 77% опрошенных. Если разговор все же начинается, большинство пользователей прерывают его уже через несколько секунд.

Мошеннических звонков становится больше

По данным специалистов, за девять месяцев прошлого года на одного человека в среднем пришлось 35 звонков от мошенников. За этот период было заблокировано 2,5 млрд нежелательных вызовов, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Эксперты отмечают, что злоумышленники все активнее используют технологии массового автоматического обзвона, что способствует росту количества подозрительных звонков.

Цифровые привычки влияют на реакцию

Специалисты считают, что разница в отношении к незнакомым вызовам связана с уровнем цифровой грамотности и особенностями коммуникации. Молодые пользователи чаще воспринимают подобные контакты как обычный элемент цифровой среды и быстрее прекращают нежелательное общение, тогда как представители старших поколений относятся к таким звонкам более настороженно.