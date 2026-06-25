«Вернулась из отпуска и оказалась в больнице»: инфекция из Таиланда напугала врачей

После случая заражения российской туристки мелиоидозом специалисты напомнили о признаках редкой инфекции, распространенной в странах Юго-Восточной Азии. Заболевание может протекать тяжело и требует своевременного обращения к врачам, сообщает Первый канал .

Мелиоидоз, редкое, но потенциально опасное инфекционное заболевание, вновь оказался в центре внимания после выявления завозного случая у российской туристки, вернувшейся из Таиланда. После возвращения домой женщине потребовалась госпитализация.

Где можно заразиться мелиоидозом

Возбудитель инфекции обитает в почве и воде. Бактерия может проникнуть в организм через повреждения кожи, вместе с загрязненной пищей или водой, а также при вдыхании зараженных частиц. Специалисты отмечают, что риск инфицирования возрастает после сильных дождей и наводнений.

Наиболее распространен мелиоидоз в странах Юго-Восточной Азии и Океании. Среди территорий с повышенным риском заражения называются Таиланд, Вьетнам, Индия, Индонезия и Австралия.

Какие симптомы должны насторожить

По данным специалистов, заболевание может проявиться через несколько дней или недель после заражения, а в отдельных случаях инкубационный период оказывается более продолжительным.

К основным признакам инфекции относятся высокая температура, боли в мышцах и грудной клетке, кашель с гнойной мокротой и примесью крови, диарея, а также образование кожных абсцессов.

Наиболее уязвимыми считаются люди старше 45 лет и пациенты с хроническими заболеваниями.

Медики призвали не затягивать с обращением за помощью

Специалисты подчеркивают, что при появлении подозрительных симптомов после поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой необходимо как можно быстрее обратиться к врачу.

В России используются современные методы диагностики мелиоидоза, а санитарные службы контролируют возможные завозные случаи заболевания, что позволяет своевременно выявлять инфекцию и принимать необходимые меры.