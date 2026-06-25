Поездка в Таиланд обернулась больницей для россиянки после редкого заражения

Жительницу Приморья, у которой после поездки в Таиланд выявили мелиоидоз, поместили в инфекционное отделение больницы Владивостока. Специалисты сообщили, что все необходимые санитарные меры были соблюдены, пишет NEWS.RU.

Жительница Приморского края, вернувшаяся из туристической поездки в Таиланд, проходит лечение в инфекционном стационаре Владивостока после выявления у нее мелиоидоза. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Пациентку доставили в специализированное отделение

В ведомстве уточнили, что заболевшая была госпитализирована в инфекционную больницу. Во время транспортировки и размещения пациентки медицинские работники соблюдали весь комплекс противоэпидемических мероприятий, предусмотренных для подобных случаев.

По информации специалистов, во время пребывания в Таиланде женщина посещала различные экскурсии и туристические объекты.

Что известно о заболевании

Мелиоидоз относится к опасным инфекционным заболеваниям, распространенным преимущественно в тропических регионах. Возбудителем болезни является бактерия Burkholderia pseudomallei, которая обитает в почве и воде.

Заражение может происходить при контакте с загрязненной средой, через повреждения кожи, употребление зараженных продуктов или воды, а также при вдыхании частиц, содержащих бактерию.

Популярные курорты остаются зоной риска

Специалисты напомнили, что мелиоидоз встречается в ряде стран с тропическим климатом, многие из которых пользуются популярностью среди туристов. В этот список входит и Таиланд.

Медики рекомендуют путешественникам внимательно следить за самочувствием после возвращения из зарубежных поездок и при появлении тревожных симптомов своевременно обращаться за медицинской помощью.