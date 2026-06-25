Одна ошибка летом может привести к ускоренному износу двигателя: названо оптимальное время прогрева автомобиля летом

Многие водители уверены, что в теплое время года двигатель не нуждается в прогреве. Однако специалисты рекомендуют не начинать движение сразу после запуска мотора, чтобы избежать лишней нагрузки на узлы автомобиля, пишет РГ.

Автовладельцам рассказали, как правильно запускать двигатель летом и стоит ли тратить время на длительный прогрев перед поездкой. Эксперт отметил, что в жаркую погоду мотору все же требуется небольшая подготовка к работе.

Почему нельзя сразу начинать движение

После длительной стоянки моторное масло постепенно стекает в картер. После запуска двигателя системе требуется некоторое время, чтобы смазка вновь распределилась по основным узлам и деталям.

Специалист пояснил, что для этого обычно достаточно от 30 до 60 секунд. За это время масло успевает поступить к коленчатому валу, распредвалам, цилиндрам, подшипникам и другим элементам, формируя защитную пленку, которая снижает износ.

Долгий прогрев летом не нужен

Эксперт подчеркнул, что держать автомобиль на холостом ходу по 10–15 минут в теплое время года нет необходимости. Современные двигатели не требуют столь продолжительного ожидания перед началом движения.

После короткой паузы можно отправляться в путь, однако первые минуты рекомендуется избегать резких ускорений, высоких оборотов и повышенных нагрузок на силовой агрегат.

Турбомоторы требуют особого внимания

Наиболее чувствительными к недостатку смазки считаются турбированные двигатели. Турбина работает на очень высоких скоростях и напрямую зависит от своевременной подачи масла.

По словам специалиста, короткий летний прогрев помогает обеспечить полноценную смазку всех узлов и способствует сохранению ресурса двигателя на протяжении длительного времени.