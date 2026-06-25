Тысячи россиян лишились денег после решения перевести пенсионные накопления

В 2025 году граждане лишились 2,7 млрд рублей инвестиционного дохода из-за досрочного перевода пенсионных накоплений между фондами. Об этом пишет РБК .

Жители России, решившие перевести пенсионные накопления из одного фонда в другой, в 2025 году потеряли 2,7 млрд рублей инвестиционного дохода. Такие данные привел Банк России.

Активность на пенсионном рынке достигла максимума за несколько лет

По информации регулятора, объем средств, переведенных между Социальным фондом России и негосударственными пенсионными фондами, достиг 119 млрд рублей. Этот показатель почти в 4 раза превысил результат предыдущего года.

Только в первом квартале 2026 года процедуру смены страховщика завершили 606,3 тыс. человек. Большинство заявлений было подано в течение 2025 года.

Эксперты отмечают, что столь высокая активность на рынке пенсионных накоплений стала крупнейшей за последние 7 лет.

Почему россияне начали массово менять фонды

Существенный рост интереса к переводу накоплений специалисты связывают с программой долгосрочных сбережений. Этот механизм позволяет участникам рассчитывать на более привлекательные условия получения накопительной части пенсии.

В результате число граждан, перешедших из государственного фонда в негосударственные, значительно превысило обратный поток. В НПФ перевели средства 221,7 тыс. человек, тогда как в Социальный фонд России вернулись лишь 83,3 тыс.

Откуда возникли многомиллиардные потери

Согласно действующим правилам, смена пенсионного фонда без потери инвестиционного дохода возможна не чаще одного раза в 5 лет. При досрочном переходе гражданин лишается части накопленной прибыли.

Именно из-за таких переводов россияне в совокупности потеряли 2,7 млрд рублей. Эти средства остались у прежних страховщиков в виде ранее начисленного инвестиционного дохода.

Специалисты напоминают, что перед сменой фонда важно учитывать сроки перевода средств, поскольку поспешное решение может привести к ощутимым финансовым потерям.