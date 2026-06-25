В подмосковных Люберцах построили ЖК «Отлично»

В Люберцах построили ЖК «Отлично», ООО СЗ ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В состав жилого комплекса вошел один трехсекционный дом переменной этажности — от 9 до 22 этажей, общая площадь новостройки превысила 18 тыс. кв. м. Там размещены 400 квартир различной планировки. На придомовой территории выполнят благоустройство, высадят растения, проложат тропинки, расставят скамейки, оборудуют детские площадки. На первых этажах дома появятся коммерческие помещения под предприятия первой необходимости.

Вблизи комплекса есть два лесопарка (Жулебинский и Кузьминский), Наташинский парк, работают детский сад, школа, больница, магазины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.