Крысы-мутанты, которых не берет яд: в городах США стало сложнее бороться с грызунами

Домовые мыши и канализационные крысы в крупных городах США все чаще приобретают генетическую устойчивость к распространенным ядам. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Ратгерского университета в журнале Pest Management Science.

Ученые изучили ДНК почти 300 грызунов из Нью-Йорка, Нью-Джерси, Пенсильвании и Вашингтона. У пяти из шести животных обнаружили как минимум одно изменение в гене Vkorc1, влияющем на действие антикоагулянтных родентицидов. Эти вещества нарушают свертывание крови и вызывают внутреннее кровотечение.

Дополнительные мутации, ранее связанные с сопротивляемостью ядам, нашли более чем у 69% образцов. Особенно часто они встречались у домовых мышей.

Ведущий автор работы Цзинь-Цзя Ю предположила, что мелкие мыши быстрее приспосабливаются, поскольку охотнее пробуют незнакомую пищу и чаще поедают отравленные приманки. Выжившие животные могут передавать устойчивость потомству. Более осторожные серые крысы реже подходят к новым источникам еды, поэтому пока сохраняют большую чувствительность к препаратам.

Авторы предупреждают, что снижение эффективности ядов осложняет борьбу с городскими грызунами. Они повреждают здания и продукты, а также могут переносить сальмонеллез, лептоспироз и хантавирусные инфекции.

При этом исследование не означает, что все крысы стали неуязвимыми. Устойчивость зависит от конкретной мутации, вида яда и его дозы. Ученые считают, что службам дезинсекции придется чаще применять комплексные методы, а не полагаться только на отравленные приманки.