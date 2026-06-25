Спите нормально, но сил все равно нет? Организму может не хватать двух витаминов

Постоянная усталость не всегда объясняется недосыпом или стрессом. Иногда она может быть связана с недостатком витамина B12 и B9 (фолата), пишет Verywell Health со ссылкой на исследование здоровья 602 взрослых человек в журнале Nutrients.

Ученые измерили у участников уровни витаминов и гомоцистеина — аминокислоты, которая естественным образом образуется в организме. В норме витамины B12 и B9 помогают расщеплять ее. При их нехватке гомоцистеин может накапливаться в крови.

Люди с более высоким уровнем этого вещества чаще жаловались на физическую усталость и недостаток мотивации. Одновременно у них обычно обнаруживали меньше B12 и фолата.

Однако исследование не доказывает, что именно дефицит этих витаминов напрямую вызывает упадок сил. Диетолог Джоанна Кац подчеркнула, что повышенный гомоцистеин может лишь указывать на проблему, а причин хронической усталости существует множество.

При нехватке B12 также могут появляться проблемы с памятью и концентрацией, онемение или покалывание в руках и ногах, нарушение равновесия, одышка и бледность. Дефицит фолата иногда сопровождается слабостью, головными болями и раздражительностью.

В группе риска находятся пожилые люди, сторонники растительного питания, пациенты с нарушениями всасывания и принимающие некоторые лекарства.

Самостоятельно назначать себе добавки специалисты не советуют. При постоянной усталости лучше обсудить с врачом анализы на B12, фолат, железо, витамин D, гормоны щитовидной железы и гомоцистеин.