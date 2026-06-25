Священник поставил точку в неожиданном споре о запахе шашлыка во время поста

Священнослужитель Владислав Береговой заявил, что запах шашлыка в постные дни не является грехом и не должен становиться поводом для исповеди. Об этом пишет progorod59.

Священнослужитель Владислав Береговой прокомментировал распространенное среди некоторых верующих мнение о том, что запах мясных блюд в период поста может считаться грехом. По его словам, подобные переживания нередко становятся поводом для исповеди, хотя для этого нет оснований.

Верующие переживают из-за запаха шашлыка

Священник рассказал, что иногда прихожане признаются на исповеди в том, что во время поста ощущали запах шашлыка или других мясных блюд и считают это нарушением духовных правил.

В таких случаях он обычно просит объяснить, что именно вызывает беспокойство и почему человек считает подобную ситуацию предосудительной. Однако четкого ответа, как правило, не следует.

Что на самом деле важно во время поста

В качестве примера священнослужитель привел майские праздники, которые нередко совпадают с днями Великого поста. В этот период запах жарящегося мяса может ощущаться повсеместно, однако сам по себе он не имеет отношения к нарушению постных ограничений.

По мнению Берегового, чрезмерно переживать из-за подобных обстоятельств не стоит, поскольку они не связаны с духовным содержанием поста.

Запах не является поводом для исповеди

Священник подчеркнул, что ощущение запахов не может рассматриваться как проступок или греховное действие. Он отметил, что такие детали не относятся к сути религиозных ограничений и не должны становиться причиной тревоги у верующих.

По его словам, гораздо важнее уделять внимание внутреннему состоянию человека и смыслу поста, а не случайным бытовым обстоятельствам, на которые невозможно повлиять.