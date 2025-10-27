Православный бал в Ступино вновь объединил молодежь Подмосковья

Подмосковное Ступино в третий раз подряд стало площадкой для масштабного Покровского православного бала, собравшего 26 октября около 250 молодых людей из разных городов региона.

Мероприятие, инициированное в 2022 году архиепископом Подольским и Люберецким Аксием, подтвердило статус ежегодной традиции, объединяющей воспитанников православных школ, кадетов, студентов и старшеклассников в возрасте от 14 до 35 лет. География участников охватила Подольск, Чехов, Серпухов, Видное, Домодедово и монастырские благочиния, при этом ступинская делегация составила порядка 20 человек.

«Балы становятся доброй традицией, объединяющей молодежь, церковь и общество. Радостно видеть, как с каждым годом число участников растет», — сказал глава округа Ступино Сергей Мужальских.

Программа вечера включала освоение традиционных танцев — вальса, полонеза, мазурки, польки и кадрили, что обеспечивало не только развлекательную, но и образовательную функцию. Организаторы констатируют, что формат светского бала сочетает культурное просвещение и физическую активность. К тому же, мероприятие помогает находить единомышленников и друзей из разных муниципалитетов региона.

Архиепископ Аксий и глава городского округа Сергей Мужальских также отметили ценность бала как площадки для живого общения молодежи в атмосфере духовности и исторической культуры.