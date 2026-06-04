Российским пенсионерам хотят назначить еще одну выплату: что известно

В России вновь подняли вопрос о введении 13-й пенсии для граждан пенсионного возраста. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев, пишет РИА Новости.

Дополнительная поддержка пенсионеров

По мнению парламентария, ежегодная дополнительная выплата могла бы стать значимой мерой социальной поддержки для пожилых людей. Особую важность такая помощь представляет для граждан, для которых пенсия остается единственным или основным источником дохода.

Депутат отметил, что для многих пенсионеров, не получающих финансовой поддержки от родственников, дополнительная выплата способна стать важным резервом средств и помочь справиться с повседневными расходами.

Возможный эффект для экономики

Коломейцев считает, что введение 13-й пенсии может оказать положительное влияние не только на уровень жизни пожилых россиян, но и на экономическую ситуацию в целом. По его оценке, полученные средства будут направлены прежде всего на покупку продуктов питания и товаров первой необходимости, что поддержит внутренний потребительский спрос.

Кроме того, депутат обратил внимание на социальный аспект инициативы. По его мнению, дополнительная выплата позволит пенсионерам почувствовать большую заботу со стороны государства.

Дополнительные расходы бюджета

Парламентарий признал, что реализация инициативы потребует дополнительных бюджетных расходов. Однако, по его мнению, ожидаемый эффект оправдывает такие затраты, поскольку мера одновременно поддержит старшее поколение, внутренний рынок и отечественных производителей.