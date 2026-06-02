Праздник без скуки: парки Павловского Посада и Электрогорска стали «Городом профессий»

В парках Павловского Посада и Электрогорска 1 июня отметили День защиты детей — праздник получился ярким и запоминающимся для юных жителей округа.

Центральным событием стал «Город профессий»: ребята смогли примерить на себя разные роли. Дети тушили «пожары» вместе с огнеборцами, учились готовить сладости у кондитера, осваивали кулинарные приемы, рисовали с художниками, разносили почту и даже спасали «пациентов» в роли врачей.

Помимо этого, гости праздника участвовали в мастер‑классах по рисованию, лепке и рукоделию — создавали собственные поделки и открывали для себя что‑то новое. Фотозоны и интерактивные игры добавили событию особого настроения: каждый ребенок нашел занятие по душе.

Волонтеры и специалисты сопровождали юных участников, помогали им не только весело провести время, но и получить новые знания, раскрыть таланты. Родители с радостью наблюдали за успехами своих детей.