Праздник с Пушкиным и лазертагом: как отметят День защитника в «Бронницком лугу»

Гостей ждет насыщенная программа на весь день. В 12:00 начнется концерт «Славим Родину нашу». С 12:30 до 14:30 можно будет поучаствовать в игре лазертаг «Лазерный бой» от клуба «Камелот» и посетить мастер‑класс «Подарок защитнику» — на нем научат создавать оригинальные открытки.

С 12:00 до 15:00 будет работать тематический стенд «Пушкиниана». В это же время участники волонтерского движения «МГЕР» выступят в образе Александра Сергеевича Пушкина, подчеркнув связь времен и традиций.

Завершит блок активностей интеллектуальная викторина «Время героев» от Волонтерского центра «Музей Победы» (г. Москва) — она пройдет с 14:30 до 15:00. Также на площадке представят выставку портретов участников специальной военной операции в рамках экспозиции «На страже Отечества».