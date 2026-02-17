Праздник с Пушкиным и лазертагом: как отметят День защитника в «Бронницком лугу»
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Бронницы]
В парке «Бронницкий луг» 23 февраля состоится торжественное мероприятие «Разрешите поздравить», приуроченное ко Дню защитника Отечества. Вход свободный, мероприятие подходит для всех возрастов (0+).
Гостей ждет насыщенная программа на весь день. В 12:00 начнется концерт «Славим Родину нашу». С 12:30 до 14:30 можно будет поучаствовать в игре лазертаг «Лазерный бой» от клуба «Камелот» и посетить мастер‑класс «Подарок защитнику» — на нем научат создавать оригинальные открытки.
С 12:00 до 15:00 будет работать тематический стенд «Пушкиниана». В это же время участники волонтерского движения «МГЕР» выступят в образе Александра Сергеевича Пушкина, подчеркнув связь времен и традиций.
Завершит блок активностей интеллектуальная викторина «Время героев» от Волонтерского центра «Музей Победы» (г. Москва) — она пройдет с 14:30 до 15:00. Также на площадке представят выставку портретов участников специальной военной операции в рамках экспозиции «На страже Отечества».