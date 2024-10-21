Праздник высокой поэзии Светланы Трушиной состоялся в Можайске

Светлана Трушина – автор многих литературно-поэтических сборников, которые так полюбились жителям города. Они собрались в ДК, чтобы поздравить почетного гражданина Можайска, члена Союза писателей России и ведущую авторской программы «Слово о слове», с юбилеем.

Среди присутствующих были официальные лица округа, местные представители творческой интеллигенции и общественных организаций, работники культуры, а также сами жители Можайска. Все они знакомы с творчеством землячки и высоко ценят ее поэзию и прозу.

От имени главы Можайского городского округа Дениса Мордвинцева и председателя Совета депутатов Лидии Афанасьевой Светлану Трушину сердечно поздравил депутат Можайского Совета депутатов Василий Овчинников. Он отметил значимость ее творчества для округа и выразил благодарность за вклад в культуру.

Помимо теплых слов в свой адрес, Светлана Владимировна получила Почетную грамоту, а также цветы и подарки. Кроме того, ее поздравила депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова. Она подчеркнула, что юбиляр внесла значительный вклад в обучение и воспитание молодого поколения.

Фото: [ пресс-служба администрации Можайского г.о. ]

Также поэтесса получила самые искренние и добрые пожелания от своих давних друзей и почитателей творчества. Михаил Кольяк, директор Управления административно-хозяйственной деятельности Администрации Можайского городского округа, и Александр Муркин, начальник Наро-Фоминского военно-клинического госпиталя Министерства обороны РФ, отметили ее заслуги.

По словам Александра Александровича, Светлана Трушина устраивала концерты в госпитале, которые оказывали невероятное воздействие на пациентов и сотрудников. Для него лично ее стихи стали настоящей отдушиной, особенно после командировок, во время которых он привозил раненых бойцов СВО. Юбиляр умела создавать атмосферу тепла и поддержки, что так необходимы в трудные для всех времена.

С искренними поздравлениями к Светлане Владимировне обратились председатель Совета ветеранов и депутат фракции партии «Единая Россия» в Можайском городском округе Нина Истратова и член президиума Можайского Совета ветеранов, Почетный ветеран Подмосковья Михаил Минаев.

Фото: [ пресс-служба администрации Можайского г.о. ]

Депутат Совета депутатов Можайского городского округа и руководитель местного отделения общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Елена Прокутина, поздравляя Светлану Трушину с юбилеем, порадовала всех гостей встречи особенным подарком. Она блестяще исполнила несколько песен на стихи поэтессы.

Молодой певец из Можайска Александр Калинин, отметивший со сцены важную наставническую роль Светланы Владимировны в своей творческой карьере, также порадовал гостей, исполнив несколько авторских песен юбиляра.

Давние творческие друзья Светланы Трушиной — ансамбль «Реченька» из Дома народного творчества и ремесел села Борисово — искренне порадовали участников встречи, исполнив песни на слова и музыку поэтессы в аранжировке Игоря Филипенкова.

Юные таланты можайской музыкальной школы из ансамбля «Смычки и клавиши» под руководством Светланы Блохиной и Надежды Алексеевой украсили этот творческий вечер классическими произведениями.

Лирические стихотворения Светланы Трушиной, знакомые многим по ее предыдущим сборникам, прочитала подруга и близкий человек юбиляра — Людмила Позднева. Она является педагогом дополнительного образования и руководителем объединения «Радуга» в Доме детского творчества города Можайска.

Во время творческого вечера несколько юмористических произведений Светланы Трушиной, представила Любовь Штемберг. Ее харизматичное исполнение мгновенно вызвало добрый смех и искренние улыбки у зрителей.

Сама Светлана Владимировна также порадовала публику своими стихотворениями, среди которых были произведения, еще не увидевшие свет. Эти строки, ставшие откровением для многих присутствующих, войдут в ее будущий сборник, запланированный к выходу весной следующего года:

«Каждую строчку, которую я пишу, я неизменно мысленно читаю вам, мой дорогой читатель, и неизменно проживаю с вами жизнь этих стихов», – заявила Светлана Трушина, обращаясь к своим преданным поклонникам.

В завершение литературно-поэтического вечера под названием «Гори, свети, моя свеча!..» Светлана Владимировна исполнила одноименную песню, что вызвало волну положительных эмоций и бурные аплодисменты зала.