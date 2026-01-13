«Праздники — не повод для урезания зарплаты». Что грозит работодателям-нарушителям?

Сократить размер заработной платы сотрудникам, ссылаясь на праздничные нерабочие дни, — практика, не имеющая законных оснований. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал директор по персоналу компании КРОС Сергей Муравьев.

«Трудовое законодательство России — правопреемник социалистического, которое в первую очередь было направлено на защиту прав работников. Этим оно отличается, например, от трудового законодательства США», — пояснил он.

По его словам, законно уменьшить выплаты можно лишь в исключительных ситуациях. К ним относится, например, простой по вине работодателя, который должен быть документально подтвержден. Также по взаимной договоренности сотрудник может взять отпуск за свой счет. Во всех остальных сценариях работник имеет право на полный и своевременный оклад. Более того, если день выплаты совпадает с выходным или праздником, деньги должны быть перечислены накануне.

Если эти нормы нарушаются, Муравьев рекомендует обращаться с жалобой в Государственную инспекцию труда или прокуратуру для защиты своих прав.

Ранее сообщалось о том, что средняя зарплата в России почти достигла 100 тысяч рублей.