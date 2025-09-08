Празднование Дня муниципального округа Шатура охватило три ключевые локации

В минувшие дни округ Шатура отпраздновал свой день рождения. Для проведения торжественных мероприятий были выбраны три значимых места: город Шатура, Рошаль и деревня Дмитровский Погост.

В рамках празднования было организовано огромное количество разнообразных событий.

Центральный проспект города Шатура стал главным местом притяжения для гостей и жителей. Здесь состоялся яркий концерт уличных артистов, а также были представлены оригинальные перформансы. На экспозиции «Шатура сквозь время» посетители смогли узнать много нового и интересного об истории и развитии округа.

В парке имени Гагарина для юных посетителей были организованы увлекательные мастер-классы, спортивные соревнования и функционировал музей под открытым небом. На представленных фотографиях можно было проследить этапы становления и развития Шатуры.

В сквере «Олимпийский» сотрудники МЧС провели показательные выступления. Жители и гости округа увидели в действии спасателей из 33 пожарной части. Они продемонстрировали процесс тушения условного возгорания, работу современной гидравлической техники и поднятие на автолестницу.

В Рошале празднование Дня округа началось с активных спортивных состязаний. В парке «Крестов Брод» все желающие смогли проверить свои силы в выполнении нормативов ГТО, а также стали свидетелями захватывающих игр в баскетбол 3х3. На футбольном поле проходили напряженные матчи между детскими командами. А в Спортивно-культурном центре «Рошаль» развернулись волейбольные турниры. Особое внимание привлекла тематическая зона, посвященная специальной военной операции. Волонтеры обучали желающих изготовлению маскировочных сетей – необходимого элемента для военнослужащих. Здесь же была организована акция по сбору «ложки добра», где каждый мог оставить теплые пожелания для наших защитников.

В Дмитровском Погосте на площади перед Коробовским ДК проходили обучающие мастер-классы для детей и взрослых. Также на площади была представлена фотовыставка, посвященная героям СВО, и все желающие могли освоить изготовление маскировочных сетей.

Завершилось праздничное действо выступлениями талантливых артистов. На каждой площадке для зрителей выступали музыкальные ансамбли и популярные исполнители.

В общей сложности около 19 000 человек приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню округа, прошедших в Шатуре, Рошале и Дмитровском Погосте.