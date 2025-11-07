«Предатели или жертвы?». Зеленский объявил о новых санкциях для работающих в РФ украинцев
Зеленский пообещал ввести новые санкции против работающих в России украинцев
Владимир Зеленский анонсировал разработку нового пакета ограничительных мер в отношении украинцев, осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации. Соответствующее поручение было дано главой государства в четверг.
«Поручил готовить новые наши решения совета нацбезопасности и обороны Украины против... лиц с украинским гражданством», — заявил Зеленский, обращаясь к общественности через видео в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский может разрешить украинцам говорить на русском.