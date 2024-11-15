Предприятия Талдомского округа знакомят школьников и студентов с профессиями

На предприятиях Талдомского округа продолжают проводить экскурсии для юных жителей, только выбирающих свой профессиональный путь. Недавно такую увлекательную прогулку по Талдомскому опытному заводу «Промсвязь» совершили ученики школы №3.

Завод «Промсвязь» провел для школьников интересную и познавательную экскурсию. Юные посетители воочию увидели, как изготавливаются изделия разной сложности, изучили цеха и посмотрели, как работают профессионалы: фрезеровщики, токари, операторы станков ЧПУ и металлопрокатных станков. Ученикам помогли узнать лучше о разных обязанностях на предприятии и о производственных процессах, а также вдохновить на выбор специальности в будущем.

Фото: [ Пресс-служба администрации Талдомского г. о. ]

Отметим, что Талдомский опытный завод «Промсвязь» является одним из старейших. Предприятие занимается изготовлением устройств распределения электроэнергии, которые широко применяются в гражданском строительстве. Здесь также изготавливают почтовое оборудование, металлоконструкции и многое другое.

Под руководством Михаила Олейника завод активно помогает благотворительным проектам, участникам СВО и их семьям. Для бойцов неоднократно передавали разные полезные изделия, такие как печи буржуйки, теплые вещи, медикаменты и другую гумпомощь. Производство регулярно вносит посильный вклад в Победу и благополучие близких военных.