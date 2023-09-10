Предприниматель Андрей Ковалев проголосовал на выборах губернатора в Щелкове

Сегодня на одном из избирательных участков в городском округе Щелково свой гражданский долг исполнил предприниматель, музыкант, владелец Усадьбы Гребнево Андрей Ковалев.

Он отметил, что очный формат голосования стал для него уже доброй традицией.

«Знаю, что многие сейчас голосуют онлайн. Это удобно. Но я выбрал способ по старинке, где нужно взять в руки бюллетень, поставить галочку. Я помню, как мне было 18 лет и я впервые пришел на выборы. С тех пор для меня это традиция. И я верю, что от моего голоса многие зависит», - добавил Ковалев.

Андрей Ковалев решил сделать для всех избирателей и наблюдателей сюрприз и исполнил песню.

«Душа прям разыгралась», - отмели сам музыкант и предприниматель.

Отметим, что сегодня в Щелкове были открыты все 125 избирательных участков. На каждом из них была отмечена хорошая явка. Нарушений выявлено не было.