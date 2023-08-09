Предприниматель из Казани был оштрафован судом за дискредитацию российской армии

Как пишет агентство «РИА Новости» , казанский предприниматель получил штраф в размере 30 000 рублей за дискредитацию ВС РФ и СВО. Данной информацией также поделилось МВД РФ.

Ранее стало известно, что Екатерина Мизулина, занимая должность директора Лиги безопасного интернета, а также члена Общественной палаты России, опубликовала в соцсетях сообщение.

В нем говорится о том, что поступают массовые обращения из-за предпринимателя, который делает экстремистские заявления, тем самым публично оскорбляя защитников Российской Федерации.

Сотрудники полиции УМВД России по Казани нашли этому подтверждение во время мониторинга интернета. Был обнаружен ролик, в котором местный житель как раз занимался дискредитацией.

В результате этого суд не только признал предпринимателя из Казани виновным, но и назначил штраф. Он должен выплатить тридцать тысяч рублей.