Предпринимательница из Югры с помощью господдержки создала новые рабочие места в регионе

Благодаря государственной поддержке бизнессвуман из Березовского района, Алла Софронеску, смогла реализовать свои бизнес-идеи. Об этом также пишет ugra-news.ru .

Она открыла студию маникюра «Nail studio AS», после чего активно взялась за развитие туристического потенциала в регионе. Одним из результатов этой работы стало появление в здании авторечвокзала гостиницы «7Я» на одиннадцать номеров.

Получив субсидию от департамента труда и занятости населения округа в размере 220 тысяч рублей, а также помощь местной администрации в размере 170 тысяч рублей, Алла Софронеску значительно улучшила туристическую инфраструктуру.

Важным элементом успешной реализации проекта стали консультации специалистов по организационным и производственным вопросам. Все это оказалось возможным благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который способствует созданию благоприятной среды для развития бизнеса и внедрения новых идей.